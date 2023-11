Dezembro aproxima-se e "All I Want For Christmas Is You" volta as dominar a playlists. É assim desde 1994, ano em que Mariah Carey gravou o popular tema. Em entrevista, a cantora revelou pela que as gravações do videoclip não foram assim tão simples.

"Estava mesmo na neve, isso não foi algo que foi criado. (...) Estava a congelar naquele conjunto de uma peça única, o meu cabelo estava congelado. Lembro-me disso como se fosse ontem", contou a cantora à revista Hello!.

Segundo a NME, o videoclip de "All I Want For Christmas Is You" foi filmado em super-8mm, para recriar a sensação de vídeo caseiro. O videoclip chegou apenas em 2009 ao Youtube e soma mais de 370 000 000 visualizações.

Em entrevista à Billboard, Carey revelou que teve algumas dúvidas quando foi convidada para gravar um disco dedicado à época natalícia.

"Senti que ainda estava muito no início da minha carreira para fazer um disco de Natal. Mas decidi fazê-lo", confessou a cantora, acrescentando que nunca pensou que o tema fosse ter este sucesso. "Oh, meu Deus, não não, nunca [pensei que ia ter este sucesso]. Sinto que isso é algo redutor em comparação com o resto da minha discografia. Esta música continua a surpreender-me", frisou.

"A loucura é que, todos os anos, a popularidade da canção tende a aumentar", acrescentou em entrevista à revista.