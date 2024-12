"White Christmas", "Silent Nigh", "Have Yourself a Merry Little Christmas", "Last Christmas" ou "All I Want for Christmas Is You" são alguns dos grandes clássicos de Natal. Mas nem todas as canções dedicadas à quadra são boas e o SAPO Mag pediu ao ChatGPT para listar as piores de sempre.

De acordo com o chatbot da OpenAI, as "piores canções de Natal de sempre" são geralmente escolhidas com base "em letras questionáveis, arranjos desajeitados ou uma recepção amplamente negativa pelo público".

Na resposta, a ferramenta de IA sugere temas que 'frequentemente aparecem em listas'. "Esta músicas são amplamente debatidas, sendo consideradas por muitos como "tão mão que são boas", enquanto outras simplesmente as evitam", acrescenta.

Veja a lista do ChatGPT e as suas justificações:

"Grandma Got Run Over by a Reindeer" – Elmo & Patsy (1979)

A canção é considerada por muitos como desagradável devido ao humor sombrio e à narrativa peculiar.

"Santa Baby" – Madonna (1987)

Apesar de ser um clássico na voz de Eartha Kitt, a versão de Madonna é criticada por ser excessivamente infantil e caricata.

"Please, Daddy, Don’t Get Drunk This Christmas" – John Denver (1973)

Um tema inesperado e triste para uma música natalina, o que a torna um pouco fora de lugar.

"Dominick the Donkey" – Lou Monte (1960)

Com sua melodia excêntrica e repetitiva, muitos a consideram irritante em vez de festiva.

"The Christmas Shoes" – NewSong (2000)

Muitas pessoas acham a balada excessivamente melodramática e que manipula emoções.

"All I Want for Christmas Is My Two Front Teeth" – Spike Jones (1947)

A canção infantil é frequentemente considerada irritante devido às repetições.

"Wonderful Christmastime" – (1979)

Apesar de ser uma canção de um Beatle, muitos acham a produção e a letra simplistas para os padrões de McCartney.

"Funky, Funky Christmas" – New Kids on the Block (1989)

Uma tentativa de misturar pop e Natal que não agradou a todos.

"I Want a Hippopotamus for Christmas" – Gayla Peevey (1953)

Divertida para alguns, mas considerada irritante por outros devido à voz infantil e ao tema incomum.