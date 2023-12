As férias do artista arrancaram depois de três concertos em Salvador, no Brasil. "Tenho 81 anos e venho de uma série de atividades super puxadas. (....) Depois dos concertos na Concha entrarei em período de férias radicais", escreveu.

"Peço que não me convidem para atividades públicas, participações, conceder entrevistas ou emitir opiniões, gravar vídeos, escrever releases e outros textos ou qualquer outra atividade, sobretudo àqueles que sabem que mais me tocariam com os seus chamados. Que tenhamos um feliz verão", rematou Caetano Veloso.

Nas redes sociais, a publicação do artista tornou-se viral.