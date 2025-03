As luzes do palco do "The Voice Kids" vão voltar a acender-se para uma nova temporada. Apresentado por Catarina Furtado, o programa de talentos regressa à RTP1 no dia 6 de abril.

A temporada vai contar com Nena, Miguel Cristovinho, Cuca Roseta e Diogo Piçarra como mentores.

"Os mais pequenos vão ter a oportunidade de brilhar e mostrar a sua paixão pela música num verdadeiro espetáculo onde terão de conquistar Nena, Miguel Cristovinho, Cuca Roseta e Diogo Piçarra, o novo painel de mentores. As decisões vão ser difíceis e os mentores terão de fazer de tudo para conquistar os candidatos de palmo e meio para a sua equipa, o que promete momentos muito divertidos", destaca o canal em comunicado.