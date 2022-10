Esgotado o espetáculo anunciado há duas semanas para 22 de abril, no Capitólio, Calum Scott tem nova atuação marcada para a véspera, 21 de abril, estando já à venda os bilhetes para a data extra.

Calum Scott, que atua pela primeira vez em Lisboa, em nome próprio, "traz alguns dos seus principais sucessos, como ‘Dancing on My Own’ ou ‘You Are The Reason’, assim como os temas do seu mais recente disco, ‘Bridges’, editado em 2022”, acrescenta a promotora.

Calum Scott deu-se a conhecer ao público em 2015, através do programa de televisão “Britain's Got Talent”, tendo editado o álbum de estreia, “Only human”, em março de 2018.