A produção global do "The Voice" voltou a destacar a participação de Fernando Daniel no programa de talentos. O cantor participou na edição de 2016, tornando-se o grande vencedor.

O "The Voice Global" decidiu ir ao baú e eleger as atuações mais emotivas e que partiram corações. O top da produção internacional destaca 25 atuações e uma delas é de Fernando Daniel.

No vídeo partilhado no Youtube é recordada a a fase de "Tira-Teimas", onde o músico interpretou o tema "Dancing on my own", na versão de Calum Scott. Este ano, Fernando Daniel sobe ao Palco Mundo do Rock in Rio Lisboa no mesmo dia do artista britânico.

Veja aqui o vídeo.