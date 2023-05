Loreen, com o tema "Tattoo", foi a grande vencedora do 67.º Festival Eurovisão da Canção, que decorreu no passado sábado, dia 13 de maio. A cantora sueca, que venceu com 583 pontos, já tinha conquistado o primeiro lugar do concurso em 2012, com "Euphoria".

Antes da final, a artista foi confrontada com várias acusações de plágio, mas a polémica voltou a dar que falar depois da vitória. Quando a "Tattoo" foi apresentada, vários seguidores do festival da Eurovisão compararam o tema com "The Winner Takes It All", dos ABBA, e com "‘Flying Free" (Pont Aeri).

Sobre as as comparações com os ABBA, Loreen disse que, para si, "era um elogio". Já sobre as alegadas semelhanças com "‘Flying Free", a artista sueca não se pronunciou.

Ouça e compare as canções: