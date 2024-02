A primeira semifinal do Festival da Canção RTP decorreu este sábado, dia 24 de fevereiro. No arranque da emissão, Selma Uamusse subiu a palco para homenagear Sara Tavares.

Em palco, a artista e vários convidados recordaram os temas"Bom Feeling", "Chamar a Música", "Balancê", "Ponto de Luz" e "Minina di Céu".

Sara Tavares nasceu em Lisboa, em 1978 e tinha ascendência cabo-verdiana. A cantora tornou-se conhecida do grande público quando venceu o programa da SIC "Chuva de Estrelas" em 1994 com uma interpretação de Whitney Houston. Tinha apenas 15 anos quando venceu o concurso.

No mesmo ano, venceu o Festival RTP da Canção com “Chamar a Música”, de Rosa Lobato de Faria e João Oliveira. Na Eurovisão conseguiria alcançar o oitavo lugar com o tema.

Veja o vídeo:

O vencedor do Festival da Canção irá representar Portugal no 68.º Festival Eurovisão da Canção, que irá acontecer em Malmo, na Suécia, em maio, 50 anos depois da primeira vitória daquele país com o tema “Waterloo”, dos ABBA.

A Suécia venceu em maio do ano passado o 67.º Festival Eurovisão da Canção, que foi disputado em Liverpool, no Reino Unido, com o tema “Tattoo”, interpretado por Loreen, que já tinha conquistado o primeiro lugar no Festival da Eurovisão da Canção em 2012, com “Euphoria”.

Esta foi a sétima vez que a Suécia venceu o Festival Eurovisão da Canção, depois dos triunfos em 1974, 1984, 1991, 1999, 2012 e 2015.

Portugal ficou no ano passado em 23.º lugar, com Mimicat e a canção “Ai coração”. Venceu a competição em 2017, com "Amar pelo dois", canção escrita por Luísa Sobral e interpretada por Salvador Sobral.