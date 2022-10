O intérprete, cujo verdadeiro nome é Michael Benjamin, estava a atuar na sala de espetáculos Accor Arena, na capital francesa, com capacidade para 20 mil pessoas, como convidado do grupo Carimi.

O artista faleceu "depois de sofrer uma convulsão no palco e apesar dos esforços dos serviços de emergência", explicou a organização no Twitter.

Surgiram nas redes sociais vídeos onde o artista é visto no palco e, de repente, quando se vira e começa a andar em direção ao fundo, desmaia diante dos olhares atordoados dos espectadores.

Mikaben, filho do popular cantor Lionel Benjamin, nasceu na capital do Haiti, em Porto Príncipe, em 1981 e era conhecido no cenário musical local como cantor, compositor e produtor.