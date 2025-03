Lady Gaga, vencedora de 14 Grammys, anunciou a sua digressão "The MAYHEM Ball", com datas na América do Norte, Europa e Reino Unido, onde apresentará o seu novo álbum, "MAYHEM", que se estreou no primeiro lugar do Billboard 200.

Na Europa, a cantora norte-americana vai passar por Londres, Estocolmo, Milão, Barcelona ou Berlim. Portugal ficou fora da agenda de Lady Gaga, enquanto que Espanha vai receber, sete anos depois, dois concertos, no Palau Sant Jordi, em Barcelona, nos dias 28 e 29 de outubro.

"Esta é a minha primeira digressão em arenas desde 2018", disse Lady Gaga, citada pela Live Nation. "Há algo de eletrizante num estádio, e adoro cada momento desses espetáculos. Mas, com 'The MAYHEM Ball', quis criar uma experiência diferente: algo mais íntimo, mais próximo, mais ligado, que favoreça a arte teatral ao vivo que adoro criar", frisou.

A pré-venda para os concertos em Barcelona arranca no dia 31 de março, às 11h00 (hora de Portugal continental), na Live Nation-S.SMusic. Já a venda geral abre a 3 de abril, às 11h00, em Livenation.es e na Ticketmaster.

Os bilhetes têm um preço inicial de 55 euros (acrescendo taxas de distribuição).

THE MAYHEM BALL - EUROPA/REINO UNIDO 2025

Seg 29 de setembro – Londres, Reino Unido – The O2

Ter 30 de setembro – Londres, Reino Unido – The O2

Qui 2 de outubro – Londres, Reino Unido – The O2

Ter 7 de outubro – Manchester, Reino Unido – Co-Op Live

Dom 12 de outubro – Estocolmo, Suécia – Avicii Arena

Seg 13 de outubro – Estocolmo, Suécia – Avicii Arena

Dom 19 de outubro – Milão, Itália – Unipol Forum

Seg 20 de outubro – Milão, Itália – Unipol Forum

Ter 28 de outubro – Barcelona, Espanha – Palau Sant Jordi

Qua 29 de outubro – Barcelona, Espanha – Palau Sant Jordi

Ter 4 de novembro – Berlim, Alemanha – Uber Arena

Qua 5 de novembro – Berlim, Alemanha – Uber Arena

Dom 9 de novembro – Amesterdão, Países Baixos – Ziggo Dome

Ter 11 de novembro – Antuérpia, Bélgica – Sportpaleis Arena

Qui 13 de novembro – Lyon, França – LDLC Arena

Sex 14 de novembro – Lyon, França – LDLC Arena

Seg 17 de novembro – Paris, França – Accor Arena

Ter 18 de novembro – Paris, França – Accor Arena

Qui 20 de novembro – Paris, França – Accor Arena