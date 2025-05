O túmulo do vocalista dos The Doors, que faleceu a 3 de julho de 1971, é um local de peregrinação para os fãs do rock, em tal número que o cemitério teve de erguer barreiras. Para assinalar o 10.º aniversário da morte do artista, foi instalado no túmulo um imponente busto de Morrison, da autoria do artista croata Mladen Mikulin, que viria a ser roubado em 1988.

Segundo uma fonte próxima do caso, os investigadores das autoridades financeira e anticorrupção de Paris encontraram-no por acaso, confirmando uma reportagem da rádio RTL. A descoberta ocorreu durante uma operação no âmbito de uma investigação por fraude, de acordo com a estação de rádio. As autoridades não forneceram mais detalhes até ao momento.

A polícia local publicou nas suas redes sociais uma imagem do busto recuperado, onde este aparece com grafites deixados por fãs do cantor norte-americano e sem nariz.

Morrison mudou-se em Paris alguns meses antes da sua morte. As circunstâncias exatas da sua morte, aos 27 anos, permanecem desconhecidas, embora se acredite que tenha sido provocada por uma paragem cardíaca na banheira.

O seu carisma tornou-o um símbolo sexual com admiradores por todo o mundo. Era também conhecido pelo seu comportamento provocador e consumo de drogas.

Em fevereiro, a cidade de Paris anunciou que uma passadeira perto da Praça da Bastilha, no centro da capital, passará a ter o nome deste ícone do rock dos anos 1960.