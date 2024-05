Taylor Swift estreia-se esta semana em Portugal. Os concertos da cantora norte-americana, integrados na digressão “The Eras Tour”, decorrem no Estádio da Luz na sexta-feira e sábado, a partir das 18h00.

No final do evento de apresentação das Festas de Lisboa 2024, Carlos Moedas comentou a vinda da artista a Lisboa."Grande, grande momento. Eu vou estar lá na sexta-feira, em princípio. É um momento incrível porque a Taylor Swift move a economia de uma cidade, isso mostra a dinâmica com que nós estamos", frisou o presidente da Câmara Municipal de Lisboa em conversa com o SAPO Mag.

"Vivi no Estados Unidos e há 15, 10 anos, os americanos não olhavam para Lisboa como olham neste momento. Lisboa é um polo de atração de talento, de economia. O facto da Taylor Swift passar por aqui mostra essa dinâmica, essa dinâmica da cidade", acrescentou Carlos Moedas.