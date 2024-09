Chappell Roan cancelou dois concertos agendados para este fim de semana nos Estados Unidos.. Nas redes sociais, a artista, de 26 anos, adiantou que precisa de "cuidar" da sua saúde mental.

A artista iria atuar no festival All Things Go, que decorre em Nova Iorque (sábado, dia 28 de setembro) e Washington, D.C., no domingo (29).

Esta sexta-feira, na sua conta no Instagram, Chappell Roan anunciou o cancelamento dos concertos, explicando que sentia uma pressão "avassaladora" devido à sua popularidade meteórica.

"Peço desculpa às pessoas que estavam à espera de me ver em Nova Iorque e em Washington D.C. este fim de semana no All Things Go, mas não vou conseguir atuar. As coisas têm-se tornado demasiado difíceis nas últimas semanas e estou realmente a sentir isso", escreveu a artista.

"Sinto a pressão de ter que dar prioridade a muitas coisas neste momento e preciso de alguns dias para dar prioridade à minha saúde. Quero estar presente quando atuar e dar os melhores espetáculos possíveis. Obrigada pela compreensão", acrescentou.