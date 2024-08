Chappell Roan não foi a cabeça de cartaz do primeiro dia da edição de 2024 do Lollapalooza Chicago, mas foi o centro de todas as atenções. A artista sensação do momento atuou no palco principal do Grant Park às 17h00 desta quinta-feira, dia 1 de agosto, e foi recebida por uma multidão em festa.

"Chappell Roan é uma estrela pop genuína que consolidou o seu lugar no cânone. Se outros artistas planeavam ter a maior multidão do fim de semana, bem... boa sorte", escreveu a revista Rolling Stone. O alinhamento do concerto contou com temas como "Femininomenon", "Red Wine Supernova", o "Naked in Manhattan", "HOT TO GO!", "Red Wine Supernova", "Good Luck, Babe!" ou "Pink Pony Club". Nas redes sociais, os vídeos do concerto tornaram-se virais e somam milhares de visualizações.

Veja os vídeos: