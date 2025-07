Depois de dividirem o palco com "Supernature" nos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024, Cerrone e Rahim Redcar, de Christine and the Queens, juntaram-se em estúdio. O trabalho resultou no EP "Catching Feeling", que já se encontra disponível nas plataformas de streaming de música.

O disco conta com quatro temas, que convidam todos para a pista de dança ao som de de beats dos anos 1970.

Do EP faz parte o single "Catching Feeling", considerada "uma canção disco-pop perfeita" pela revista Rolling Stone. "'Catching Feelings' é mais do que uma canção: é um encontro de gerações e estéticas, onde o passado da disco ganha uma nova vida pelas mãos de dois artistas que sabem transformar sentimento em movimento", elogiou a publicação.