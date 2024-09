Os Snow Patrol editaram esta sexta-feira, dia 13 de setembro,“The Forest Is The Path”, que inclui o novo single “Everything’s Here And Nothing’s Lost”. O oitavo disco marca o seu regresso da banda da Irlanda do Norte à música depois seis anos, desde "Wildnes", de 2018.

O álbum foi produzido por Fraser T Smith (Adele/Dave/Stormzy), em colaboração com a banda de Gary Lightbody, Nathan Connolly e Johnny McDaid.

“The Beginning”, “This Is The Sound Of Your Voice” e “All” foram os primeiros singles do disco, que conta com 12 temas escritos pelo trio. Fraser T Smith, Will Reynolds, Roy Kerr e Troy Van Leeuwen (Queens of the Stone Age) também contribuíram para a composição de algumas das canções do álbum.

A capa do álbum e do single incluem pinturas de Gary Lightbody.

Em conversa com o SAPO Mag no MEO Marés Vivas, em Vila Nova de Gaia, o cantor e compositor Johnny McDaid confessou que a banda estava "muito entusiasmada para que o novo disco chegasse ao mundo".

Veja o vídeo: