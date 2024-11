A banda indie-pop australiana Parcels lançou um novo EP esta quarta-feira, 27 de novembro. "Leaveyourlove" já se encontra disponível em todos os serviços de streaming de música e conta com várias colaborações.

O disco conta com a participação da portuguesa MARO, na faixa-título "Leaveyourlove". "A ideia para o EP ‘Leaveyourlove’ surgiu cedo. A canção era uma expressão simples e divertida do amor sob diferentes ângulos, Pat, Jules e Noah trocavam versos", explica a banda em comunicado.

King Stingray, Ximena Sariñana, Rawayana, Cosmos People, HaoTing dos Sunset Rollercoaster, Robert Owens e Tobi Neumann também participam no EP. "Alguns dos artistas já eram amigos, alguns eram ligações feitas online a muitos quilómetros de distância. Algumas sessões foram feitas em conjunto, recriando a canção em estúdio, outras à distância, partilhando ficheiros e ideias. Alguns nunca verão a luz do dia", contam os Parcels.

"Nós gostamos desse doce sentimento colaborativo, parecia certo com a canção, então rapidamente tivemos a ideia de abri-la para pessoas de fora da banda também. Imaginámos amigos e artistas que gostávamos de todo o mundo a entrarem e a escreverem as suas próprias expressões de amor na canção. Em diferentes idiomas, em diferentes estilos. Foi a primeira vez que colaboraríamos com artistas convidados, e sentimos que foi bom abrir o projeto para um grupo de grandes artistas de todo o mundo, para tornar o projeto algo que parecia maior e mais profundo do que a canção em si", acrescenta a banda.