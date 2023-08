O ciclo, que já contou com 107 sessões no Café Concerto do Convento São Francisco, retoma em setembro, com ‘showcases’ (pequenos concertos) de entrada livre a todas as terças-feiras, às 19h30, numa programação aberta a diferentes estilos e géneros musicais, afirmou na terça-feira a Câmara Municipal de Coimbra, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

Para o próximo quadrimestre, a organização do ciclo volta a apostar no “Café Duplo”, iniciativa que ocorre na última semana do mês, em que dois artistas – um local e outro nacional -, juntam-se para uma micro-residência, apresentando depois dois temas inéditos, resultado dessa colaboração.

A convite do Teatro Municipal de Bragança, os músicos em residência no estúdio da Blue House “acrescentam uma paragem ao seu trajeto e atuam na cidade transmontana na [última] quinta-feira” do mês, referiu o município.

A convocatória do Música Independente de Coimbra (MIC) volta também a integrar a programação do “Café Curto”, dando palco e apoio aos novos talentos da região de Coimbra, mantendo-se também a parceria com o Jazz ao Centro Clube (JACC), que estará responsável por duas das sessões do ciclo.

Na programação até dezembro, o “Café Duplo” vai juntar Pedro Branco e José Valente em setembro, Mara Simpson e Diogo Mendes em outubro, Luca Argel e Vânia Couto em novembro e April Marmara e help! em dezembro.

Pelo Café Concerto, vão passar ainda nomes como Alex Lima, Ana Lua Caiano, In.dia ou Cakizode-Zé, entre outros.

O Café Curto conta com o apoio da Câmara Municipal de Coimbra, do Convento São Francisco, do Café Concerto, da Lux Records, do JAAC, do Curso Profissional de Jazz - Conservatório de Música de Coimbra, da Escola Artística do Conservatório de Música de Coimbra e do Penedo da Saudade - Suites & Hostel.