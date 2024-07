O programa divulgado pelo CCC leva às Caldas da Rainha, no distrito de Leiria, quatro concertos nacionais e dois de músicos dos Estados Unidos, aos quais se junta Sugar Queen, cantora e compositora de Chicago Blues, que atuará no ‘warm up’, no dia 28 de setembro.

À cantora com raízes no gospel e no jazz seguir-se-á o quarteto de Jeffrey Davis, no dia 10 de outubro, num concerto marcado pelo mais recente projeto do vibrafonista, com “composições fortemente influenciadas pela música de câmara, pelos ritmos tradicionais e pela sofisticação harmónica do jazz moderno”, refere o CCC em nota à imprensa.

Ainda em outubro, subirão ao palco o Riff Out_Sexteto (no dia 11) e a Orquestra de Jazz do Hot Club (12).

O primeiro terá como base o mais recente trabalho discográfico de Sérgio Pelágio, que em palco se junta com companheiros de longa data como Mário Franco e Iúri Oliveira, mas também novos valores do jazz nacional como Tomás Marques, Bruno Pedroso e Filipa Franco.

No que respeita à orquestra atuará sob direção de Pedro Moreira e com a participação da cantora Selma Uamusse a interpretar excertos de "Black, Brown and Beije", “uma ambiciosa peça de jazz sinfónico estreada em 1943 pelo pianista Duke Ellington, um dos favoritos do fundador do Hot Club Portugal (HCP)”, pode ler-se na sinopse do concerto, numa referência ao divulgador do jazz em Portugal, Luiz Villas-Boas, de quem este ano se assinala o centenário do nascimento.

A 8 de novembro será a vez de Sofia Hoffmann Quinteto levar ao placo o espetáculo em que explora o conceito do amor nas suas várias vertentes, “na transformação de temas, navegando entre o jazz, o blues, a bossa nova e a música do mundo, com marcas fortes da parceria que estabeleceu com o veterano Ivan Lins”.

No dia seguinte os Dias do Jazz fecham com a cantora, compositora e produtora americana, China Moses.

Após alguns concertos “as noites irão prolongar-se no Café-Concerto do CCC com a realização de Jam Sessions, ao bom estilo jazzístico, de tocar sem saber o que vem à frente, em perfeita improvisação, com convidados especiais”, informou a organização, adiantando que uma das noites será dinamizada pelo HCP e outra pelo Conservatório de Música das Caldas da Rainha.

No âmbito do programa o CCC destaca ainda um conjunto de atividades paralelas, direcionadas à comunidade e sobretudo ao universo escolar, como é o caso do “Jazz nas escolas".

“Esta iniciativa, feita em colaboração com o Conservatório de Música das Caldas da Rainha, nas escolas do concelho, assenta numa vertente predominantemente pedagógica, com o objetivo de criar novos hábitos musicais”, pode ler-se no comunicado.