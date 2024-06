A estreia acontecerá na companhia dos argentinos Fernanda de Córdoba, uma das poucas guitarristas de flamenco (filha do guitarrista Enrique de Córdoba), e José El Pájaro Ausina, cantor e compositor de flamenco, a que se juntarão a dançarina e coreógrafa Fernanda Durão e a bailarina Marta Coutinho.

Esta criação é o mais recente resultado de um projeto artístico e social multidisciplinar, de base participativa e comunitária, a decorrer em vários bairros sociais da cidade.

O programa ZHA!, coordenado pelo coletivo Visões Úteis, teve há dois meses a primeira criação artística, com o lançamento de um CD, com oito músicas originais e três videoclipes.

Para o segundo semestre do ano está agendado o lançamento de um documentário, da autoria de Vasco Mendes, um ensaio de Vanessa Ribeiro Rodrigues, e o encontro final do projeto.

Em “ZHA! Laray” (‘zha’ significa ‘vá’ ou ‘vamos’, em romani, e ‘laray’ é sinónimo de ‘vida’ ou ‘viver’), o flamenco surge como “a linguagem comum de encontro entre ciganos e não ciganos”, com a música e o movimento a assumir uma parte importante da performance, “que procurará recuperar momentos e dinâmicas que nasceram durante todo o projeto”, explicou Inês de Carvalho, diretora artística da peça.

Trata-se de “um espetáculo híbrido, com projeção de vídeos, onde testemunhos de avós assumem uma forte componente afetiva, de passagem de conhecimento, de respeito e de orgulho, que acompanham a cultura das comunidades ciganas. E é, por isso, que vemos este momento como momento-síntese de todo o programa de intervenção, unindo realidades sociais através de várias artes”, sublinhou Inês de Carvalho, em comunicado.

Em declarações à Lusa, o diretor das Visões Úteis sublinhou que se “pretende promover o legado cultural e patrimonial das comunidades ciganas, que é relativamente invisível fora do seu contexto cultural, fora do seu território, nomeadamente na música, na dança e no canto”.

“Houve também uma preocupação em capacitar os participantes com as ferramentas adequadas para a melhor comunicação e promoção do projeto artístico, através de uma oficina de comunicação orientada pela jornalista, documentarista, escritora e professora universitária Vanessa Ribeiro Rodrigues, que utilizou metodologias ativas e participativas”, acrescentou.

O preço dos bilhetes para o espetáculo, que repete na sexta-feira, é de 2,5 euros.

ZHA! é um projeto PARTIS & Art for Change, financiado pelas fundações Calouste Gulbenkian e ‘la Caixa’, que tem como parceiros várias entidades: Ágora, Agrupamentos de Escolas do Cerco do Porto e António Nobre, Alto Comissariado para as Migrações, ARDA Recorders, Equipa de Rua Oriental da Norte Vida, Fios e Desafios, União Romani Portuguesa, Fundação Salesianos, Junta de Freguesia de Campanhã, REDES CLDS4G, APPC e Sinergi@s-E9G/ARRIMO.

O projeto tem a duração de 28 meses, iniciou-se em setembro de 2022 e termina em dezembro deste ano.