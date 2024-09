Os Coldplay anunciaram este terça-feira, dia 17 de setembro, os únicos concertos de 2025 na Europa. Em agosto do próximo ano, a banda britânica vai atuar em Londres e Hull, no Reino Unido.

Nos dias 18 e 19 de agosto, o grupo liderado por Chris Martin vai subir ao palco do Craven Park Stadium, em Hulu. Segundo a revista NME, 50% dos bilhetes para os concertos estarão reservados aos fãs da cidade.

Na reta final de agosto de 2025, nos das 22, 23, 26, 27, 30 e 31, os Coldplay atuam no estádio de Wembley, em Londres.

"Estas são as únicas cidades do Reino Unido/Europa onde a banda vai atuar no próximo ano", frisa o comunicado.

No anúncio dos concertos, a banda confirmou que 10% dos lucros dos concertos serão doados à Music Venue Trust, que apoia a cultura local.