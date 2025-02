Depois da atuação triunfal no Super Bowl, há boas notícias para os fãs de Kendrick Lamar e de SZA. Os artistas norte-americanos anunciaram esta segunda-feira, dia 10 de fevereiro, a "Grand National Tour", apresentada pela Live Nation, pgLang e Top Dawg Entertainment, com passagem por Portugal.

Kendrick Lamar e SZA vão subir ao palco do Estádio do Restelo, em Lisboa, a 27 de julho de 2025. Os bilhetes para o concerto serão colocados à venda no dia 14 de fevereiro na MEO Blueticket, lojas MEO e no site grandnationaltour.com, e os preços variam entre os 64,43 euros e 451 euros.

A digressão vai passar por 13 estádios em toda a Europa e Reino Unido este verão.

DATAS DA DIGRESSÃO NA EUROPA:

2 de julho – Cologne, Alemanha – RheinEnergieSTADION

4 de julho – Frankfurt, Alemanha – Deutsche Bank Park

8 de julho – Glasgow, Reino Unido – Hampden Park

10 de julho– Birmingham, Reino Unido – Villa Park

13 de julho – Amsterdão, Holanda – Johan Cruijiff ArenA

15 de julho – Paris, França – Paris La Défense Arena

19 de julho – Cardiff, Reino Unido – Principality Stadium

22 de julho – Londres, Reino Unido – Tottenham Hotspur Stadium

27 de julho– Lisboa, Portugal – Estádio do Restelo

30 de julho – Barcelona, Espanha – Estadio Olímpic Lluís Companys

2 de agosto – Roma, Itália – Stadio Olimpico

6 de agosto – Warsóvia, Polónia – PGE Narodowy

9 de agosto – Estocolmo, Suécia – 3Arena