Os Coldplay vão regressar à Europa em 2024 com a "Music of the Spheres World Tour".

Uma semana depois de terem anunciado as novas datas da digressão europeia, a banda liderada por Chris Martin confirmou mais três concertos devido "à elevada procura".

Esta terça-feira, dia 25 de julho, os britânicos anunciaram mais dois concertos em Helsínquia (Finlândia) e datas extra em Roma (Itália), Lyon (França), Dublin (Irlanda), Budapeste (Hungria) e Atenas (Grécia).

Para já, Portugal e Espanha não se encontram na agenda da nova fase da digressão "Music of the Spheres World Tour" - nas próximas semanas deverão ser anunciadas novas datas para a Europa. Em maio de 2023, os Coldplay atuaram no Estádio Cidade de Coimbra.

DATAS:

JUNHO 2024

8: Atenas - Estádio Olímpico

9: Atenas - Estádio Olímpico - NOVA DATA

12: Bucareste - Arena Nationala

16: Budapeste - Arena Puskas

18: Budapeste - Arena Puskas - NOVA DATA

22: Lyon - Estádio Groupama

23: Lyon - Estádio Groupama

25: Lyon - Estádio Groupama - NOVA DATA

JULHO DE 2024

12: Roma - Estádio Olímpico

13: Roma - Estádio Olímpico

15: Roma - Estádio Olímpico - NOVA DATA

20: Düsseldorf - Merkur Spiel-Arena

21: Düsseldorf - Merkur Spiel-Arena

28: Helsínquia - Estádio Olímpico

30: Helsínquia - Estádio Olímpico - NOVA DATA

31: Helsínquia - Estádio Olímpico - NOVA DATA

AGOSTO DE 2024

15: Munique - Estádio Olímpico

17: Munique - Estádio Olímpico

21: Viena - Estádio Ernst Happel

22: Viena - Estádio Ernst Happel

29: Dublin- Croke Park

30: Dublin- Croke Park

SETEMBRO DE 2024