Os três concertos de Taylor Swift em Viena, na Áustria, foram cancelados depois das autoridades terem detido dois homens que planeavam um ataque terrorista. A informação foi partilhada pela promotora dos espetáculos e confirmada pela equipa Taylor Nation.

"Com a confirmação do governo de um ataque terrorista planeado no estádio Ernst Happel, não temos outra escolha, a não ser cancelar os três concertos agendados, para garantir a segurança de todos", pode ler-se no comunicado.

A cantora norte-americana iria atuar na cidade nos dias 8, 9 e 10 de agosto. Segundo a promotora, todos os fãs serão reembolsados nos próximos 10 dias.

Dois homens foram presos esta quarta-feira, dia 7 de agosto, por alegadamente estarem a planear ataques em grandes eventos em Viena, na Áustria, incluindo os concertos de Taylor Swift.

Um dos detidos é um jovem de 19 anos, que terá jurado lealdade ao ISIS, de acordo com as autoridades locais, citadas pela NBC News. As forças de segurança adiantaram que os suspeitos se radicalizaram através da internet e planeavam "planos específicos e detalhados sobre como realizar o ataque".

Segundo Franz Ruf, oficial do Ministério da Administração Interna, revelou que a polícia encontrou substâncias químicas, que podem ser utilizadas para construir explosivos.

Segundo a BBC, a polícia austríaca já reforçou as medidas de seguranças em tornos dos três concertos de Taylor Swift em Viena, estando prevista uma revista mais apertada nas entradas do estádio Ernst-Happel.

O responsável pela polícia de Viena, Gerhard Pürstl, adiantou que o perigo concreto tinha sido "minimizado", mas que um "perigo abstrato" permanece.