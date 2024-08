Os três concertos de Taylor Swift em Viena, na Áustria, foram cancelados depois das autoridades terem travado um atentado que estava a ser planeado. De acordo com a Variety, para já, os espetáculos da artista norte-americana no Estádio de Wembley, em Londres, irão acontecer.

À revista, fontes adiantaram que equipa da cantora está a trabalhar em "estreita colaboração" com a promotora da digressão, a AEG, e com as autoridades. A situação está a ser ser analisadas e poderão ser implementadas medidas adicionais de segurança.

De acordo com um membro da equipa do Estádio de Wembley, será adoptado um protocolo de segurança reforçado.

A Scotland Yard também está a fazer diligências e a averiguar possíveis ameaças. Segundo Diana Johnson, ministra responsável pelas forças de autoridade do Reino Unido, poderá ser invocada a Lei de Martyn, que "garante que os locais onde possam acontecer ataques terroristas têm tudo o que é necessário para manter as pessoas em segurança".

A polícia austríaca deteve esta quarta-feira dois suspeitos de terrorismo, ligados ao Estado Islâmico, que planeavam um ataque terrorista nos concertos de Taylor Swift em Viena. Os três espetáculos da cantora, inseridos na "The Eras Tour", foram cancelados.

Na quarta-feira, o diretor-geral de Segurança Pública da Áustria, Franz Ruf, confirmou, em conferência de imprensa, a detenção de um austríaco de 19 anos, na cidade de Ternitz, a cerca de 65 quilómetros a sudoeste de Viena, e de uma segunda pessoa, na capital.

O detido em Ternitz radicalizou-se através da internet e prestou “juramento de lealdade” ao grupo extremista EI em julho, detalharam as autoridades, que encontraram na sua residência substâncias químicas,.

O jovem estava em conluio com outra pessoa, também “radicalizada na internet” e que foi detida em Viena, sublinhou Ruf, sem mais detalhes.

Esta quarta-feira, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Áustria disse que o país conseguiu "evitar uma tragédia" ao deter dois suspeitos de terrorismo que planeavam ataques contra três concertos de Taylor Swift agendados para esta semana em Viena.

“A situação em torno do ataque terrorista era muito grave”

Karl Nehammer defendeu que “a intensa colaboração” entre a polícia e a Direção de Informações e Segurança do Estado, dependente do Ministério do Interior, conseguiu “detetar a tempo” e combater a ameaça.

“A situação em torno do ataque terrorista aparentemente planeado em Viena era muito grave”, sublinhou o diplomata, num comunicado divulgado na rede social X (antigo Twitter). "Vivemos numa época em que meios violentos são usados para atacar o nosso modo de vida ocidental. O terrorismo islâmico ameaça a segurança e a liberdade em muitos países ocidentais", alertou Nehammer.

"É precisamente por isso que não abandonaremos os nossos valores como a liberdade e a democracia, mas sim que os defenderemos com ainda mais veemência. É importante mantermo-nos alerta, mantermo-nos unidos e tomar medidas decisivas”, acrescentou.

Os promotores cancelaram na quarta-feira os três concertos da cantora norte-americana Taylor Swift em Viena, agendados para esta semana. “Com a confirmação das autoridades de um planeado ataque terrorista no Estádio Ernst Happel, não temos outra opção senão cancelar todos os três concertos para segurança de todos”, explicou a promotora, a Barracuda Music, numa mensagem na rede social Instagram.

Eram esperados cerca de 65 mil pessoas em cada um dos espetáculos, e mais 15 mil a 20 mil pessoas nas proximidades do estádio Ernst-Happel, de acordo com o diretor da Polícia Estadual de Viena, Gerhard Pürstl.

Viena foi alvo de um ataque terrorista em novembro de 2020, no qual morreram quatro pessoas.

Em dezembro, as autoridades detiveram quatro suspeitos de planear um ataque à catedral de Santo Estêvão, no centro da cidade.