Nos dias 15, 16, 22 e 23 de junho de 2024, uma nova Cidade do Rock vai abrir portas no Parque Tejo Lisboa, com o Tejo e a Ponte Vasco da Gama como cenário a abraçar o evento. Um convite inicialmente lançado pela Câmara Municipal de Lisboa, para assinalar uma data especial, tornando o Rock in Rio Lisboa no primeiro grande evento, pós Jornada Mundial da Juventude, a ocupar o recinto.

Nestes 20 anos, mais de três milhões pessoas passaram pelo festival, que recebeu cerca de 1000 artistas, entre bandas, DJs, bailarinos e artistas de rua. Em 2024, o festival regressa para com o mote “All in Rio”, de todos e para todos, com dezenas de concertos, apresentações e performances live espalhados por 17 espaços de entretenimento, entre os quais cinco palcos.

Os palcos da Cidade do Rock

Ao passar o Pórtico Principal da Cidade do Rock, o Palco Mundo é para onde todos os olhares se viram. Revestido por placas brancas concavas e convexas, o Palco Mundo abre todos os dias às 16h00, terminando o último concerto à 00h00 – exceto dia 22 de junho devido à transmissão do jogo Portugal – Turquia.

PALCO MUNDO

Além do Palco Mundo, por onde passarão artistas como Scorpions, Xutos & Pontapés, Ed Sheeran, Jonas Brothers, Ivete Sangalo, Doja Cat, Camila Cabello, entre outros, o festival apresenta um restruturado Palco Galp, que nesta edição "ganha um peso de palco principal", com nomes como Europe, Lukas Graham, James, Luísa Sonza, Pedro Sampaio, Hybrid Theory, entre outros.

Há também mais um novo grande palco, o Palco Tejo, apadrinhado pelos Ornatos Violeta. "Nele vão passar novas promessas da cena nacional e internacional, bem como referências de peso já consagradas, incluindo Ornatos Violeta, Rival Sons, The Legendary Tigerman, Lauren Spencer Smith, Iñigo Quintero, ProfJam, entre outros, sinónimo de uma estratégia do festival que consiste em ter cada vez menos diferenças de peso de nomes e estruturas nos seus palcos, só possível de pôr em prática com a mudança de recinto para o Parque Tejo-Lisboa, em 2024", frisa a organização.

Já o Super Bock Digital Stage promete "ampliar a oferta de conteúdos do festival, mostrando o potencial das novas tecnologias no entretenimento ao vivo num palco verdadeiramente interativo, levando alguns dos maiores fenómenos deste universo, desde os mais recentes – como TikTokers – aos que já eram virais".

A nova rota da Cidade do Rock

Nova está, também, a Rock Street, que nesta edição passará a ser de ponto de encontro e interação do publico com as marcas.

Em 2024, o festival adiciona a Rota 85 ao mapa do novo recinto, na qual estarão presentes variadas cenografias que contam a história do Rock in Rio desde 1985, a Somersby Cupido House e o School of Rock CineStage - ambos com 10 metros de altura, equivalente a um prédio de três andares, situados lado a lado, formando a esquina da Rota 85.

Além da Rota 85, o Rock in Rio Lisboa adiciona também ao novo recinto o ALL Experience, um movimento de jovens para jovens, por um mundo melhor, que se materializa numa experiência imersiva e sensorial.

Nesta edição de celebração está de regresso o Chef’s Garden Continente, um espaço dedicado aos foodies. A oferta de restauração da Cidade do Rock conta ainda com mais 39 pontos de alimentação e bebida, um ponto de gelados, cinco pontos de café e 12 bares espalhados pelo recinto. Além disso haverá mais de 100 bebedouros espalhados pela Cidade do Rock.

A acompanhar tudo isto ainda há um ESC Online Sports Bar, uma nova Roda Gigante Pisca Pisca com cabines tematizadas e várias surpresas, e o famoso Slide. A área VIP, o Premium Club e os Rooftops complementam os espaços da Cidade do Rock, assim como os 58 espaços de ativações de marca.

Objetos Proibidos

Para garantir o bem-estar e segurança de todos os visitantes da Cidade do Rock, é expressamente proibida a entrada no recinto de alimentos e bebidas em grandes quantidades, bem como de objetos que possam ser considerados perigosos pelo Promotor do Evento ou que sejam proibidos pela legislação em vigor, nomeadamente quaisquer garrafas de vidro ou de metal independentemente da capacidade e garrafas com embalagem superior a 0,5l, objetos de vidro, latas (bebida e spray), capacetes, selfie sticks, buzinas de ar comprimido, cartazes de grandes dimensões ou ofensivos, bicicletas ou similares, drones, apontadores laser, megafones, explosivos, facas, armas de fogo, armas brancas ou objetos cortantes, pontiagudos ou perfurantes, chapéus de chuva, tendas, bancos, cadeiras, cordas, lasers e lanternas, artigos de pirotecnia e fogos de artifício, substâncias tóxicas, drogas e seringas.

É, igualmente, proibida a entrada de animais no recinto, com exceção de animais de assistência.