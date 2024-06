É mesmo o "The Final Countdown" para a edição de 20 anos do Rock in Rio Lisboa. E a popular canção dos Europe vai ouvir-se na nova Cidade do Rock no primeiro dia do festival, a 15 de junho.

Antes da viagem da banda até Portugal, o SAPO Mag conversou com o teclista Mic Michaeli. "Vamos tocar muitas coisas boas e antigas, mas vamos misturar com as pérolas dos nossos últimos álbuns", adianta o músico sobre o concerto no Palco Galp.

Mic Michaeli promete que "The Final Countdown" será um dos momentos altos do concerto no Rock in Rio Lisboa. "É uma parte fantástica do concerto", frisa.

Os Europe formaram-se no final dos anos 1970, na Suécia. A discografia da banda inclui álbuns como "Wings of Tomorrow" (1984), "Out of This World" (1988), "Prisoners in Paradise" (1991) e muitos outros. Além de "The Final Countdown" , temas como "Carrie", "Rock the Night", "Cherokee" e "Superstitious conquistaram o topo dos tops mundiais.

O Rock in Rio Lisboa está marcado para os dias 15, 16, 22 e 23 de junho no Parque Tejo, em Lisboa.