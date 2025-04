O festival, organizado pelo município do distrito de Évora, é considerado “um dos mais relevantes do género em Portugal” e “o maior do Alentejo”, com direção artística de José Gonçalez.

O evento vai decorrer em todas as freguesias do concelho e com um espetáculo marcado para a cidade de Badajoz (Espanha), com entrada gratuita em todos os espetáculos.

A iniciativa começa no dia 4 de maio, às 16:00, “Dia dos Amadores”, na Feira Internacional de Agropecuária de Estremoz (FIAPE), no parque de feiras e exposições da cidade.

A atuação de Cuca Roseta está marcada para o dia 10 de maio, às 22:30, antecedida do espetáculo Festival Flamengo de Badajoz.

Outro dos destaques deste evento é o espetáculo “Em Casa d´Amália”, marcado para o dia 28 de maio, às 22:00, com apresentação de José Gonçalez e a participação de António Zambujo, Buba Espinho, Luís Trigacheiro, André Amaro, José Geadas e Miguel Ramos.

Marina Mota sobe ao palco, no dia 7 de junho, às 22:00, no encerramento do festival.

Estão também marcados espetáculos, em maio, com Miguel Ramos, em Evoramonte (dia 9), José Gonçalez, José Geadas e Miguel Ramos, em Badajoz (15), João Caldeira, em São Domingos de Ana Loura (16), José Leal, em São Lourenço (17), Pedro Calado, em Santa Vitória do Ameixial (23) e Silvino Sardo, em Arcos (24), todos às 21:00.

Seguem-se espetáculos com José Gonçalez, em São Bento do Cortiço (29), Maritina, em São Bento do Ameixial (30), José Geadas, em Veiros (31), e Nani Nadais, em Glória (dia 6 de junho), todos também às 21:00.