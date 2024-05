Segundo o município, que organiza a iniciativa, “o maior festival de fado do Alentejo”, com direção artística de José Gonçalez, vai decorrer em todas as freguesias do concelho, com entrada gratuita em todos os espetáculos.

O evento começa no domingo, às 16h00, “Dia dos Amadores”, na Feira Internacional de Agropecuária de Estremoz (FIAPE), no parque de feiras e exposições da cidade.

A atuação de Carminho está marcada para dia 11, às 22h00, no Rossio Marquês de Pombal, frente ao edifício da Câmara Municipal, antecedida de uma homenagem a José de Sousa pelos fadistas de Estremoz.

Ricardo Ribeiro sobe ao palco, no dia 25, às 22h00, junto às Portas de Santa Catarina.

Estão também marcados espetáculos com Nani Nadais, em São Domingos de Ana Loura (dia 8 de maio), Maritina, em Glória (9), José Leal, em São Bento do Cortiço (10), José Geadas, em Evoramonte (17), Silvino Sardo, em Veiros (18) e José Gonçalez, em São Bento do Ameixial (24), todos às 21h00.

Seguem-se espetáculos com Pedro Calado, em São Lourenço de Mamporcão (29), João Caldeira, em Santa Vitória do Ameixial (30) e Miguel Ramos, em Arcos (31), todos também às 21h00.

O festival vai encerrar no dia 1 de junho, às 22h00, no Lago do Gadanha, com outro dos destaques, o espetáculo “Em Casa d´Amália”, com apresentação de José Gonçalez e participação de José Cid, Rodrigo, Lenita Gentil, Ângelo Freire e Pedro Soares.