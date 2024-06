O que acontece no backstage, nem sempre fica no backstage. Este é o ponto de partida de Atrás do Palco, o podcast do SAPO Mag apresentado por Tiago David.

Karla Campos, criadora, mentora e promotora do Ageas CoolJazz, é a convidada do novo episódio de Atrás do Palco. Na conversa, a CEO Live Experiences, revela histórias de bastidores e destaca a edição de 2024 do festival.

O Ageas Cooljazz terá lugar em Cascais, entre o Hipódromo Manuel Possolo e o Parque Marechal Carmona, de 9 a 31 de julho. Chaka Khan, Morcheeba, Air, Diana Krall, Marina Sena, Fat Freddy’s Drop, Jamie Cullum, MARO e Dino D’Santiago são alguns dos artistas que vão passar pelo festival.

Em cada episódio, artistas ou responsáveis por grande festivais e concertos de música contam-nos histórias e segredos de bastidores.

O podcast Atrás do Palco (vídeo e áudio) pode ser visto e ouvido no SAPO Mag e no Spotify do SAPO.

COOLJAZZ:

9 de julho

Air | Palco Ageas, 22h30

Lana Gasparotti | Palco Ageas, 21h15

Marwan | Anfiteatro do Parque Marechal Carmona, 20h

Pedro Dias de Almeida (DJ set) | Anfiteatro do Parque Marechal Carmona, 00h

10 de julho

Chaka Khan | Palco Ageas, 22h30

Morcheeba | Palco Ageas, 21h00

Onoma | Anfiteatro do Parque Marechal Carmona, 20h

Alex D’Alva Teixeira (DJ set) | Anfiteatro do Parque Marechal Carmona, 00h

14 de julho

Inês Lopes Gonçalves e Ivo Costa DJ set | Jardins Casa de Histórias Paula Rego, 19h, entrada gratuita

19 de julho

Dino D’Santiago | Palco Ageas, 22h30

MARO | Palco Ageas, 21h00

Rogério Pitomba Trio | Anfiteatro do Parque Marechal Carmona, 20h

Progressivu (DJ set) | Anfiteatro do Parque Marechal Carmona, 00h

21 de julho

Vanda Miranda DJ set | Jardins Casa de Histórias Paula Rego, 19h, entrada gratuita

26 de julho

Diana Krall | Palco Ageas, 22h30

Manuel Oliveira Trio | Palco Ageas, 21h15

Eunice Barbosa | Anfiteatro do Parque Marechal Carmona, 20h

Pedro Tenreiro (DJ set) | Anfiteatro do Parque Marechal Carmona, 00h

27 de julho

Marina Sena | Palco Ageas, 22h30

Luedji Luna | Palco Ageas, 21h00

Samalandra | Anfiteatro do Parque Marechal Carmona, 20h

Sónia Trópicos (DJ set) | Anfiteatro do Parque Marechal Carmona, 00h

28 de julho

Wandson DJ Set | Jardins Casa de Histórias Paula Rego, 19h, entrada gratuita

30 de julho

Fat Freddy’s Drop | Palco Ageas, 22h30

Expresso Transatlântico | Palco Ageas, 21h15

Gisela Mabel | Anfiteatro do Parque Marechal Carmona, 20h

Matilde Castro (DJ set) | Anfiteatro do Parque Marechal Carmona, 00h

31 de julho

Jamie Cullum | Palco Ageas, 22h30

InÊs Marques Lucas | Palco Ageas, 21h15

Guilherme Melo | Anfiteatro do Parque Marechal Carmona, 20h

Beatriz Pessoa e Daniel Mota (DJ set) | Anfiteatro do Parque Marechal Carmona, 00h

Para mais informações consulte o site oficial do Ageas Cooljazz.