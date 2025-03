Matty Matheson, chef e ator da série "The Bear", voltou a dedicar-se à música e anunciou que criou uma nova banda. Pig Pen é o nome do novo projeto de hardcore do artista canadiano.

Nas redes sociais, o ator, que veste a pele de Neil Fak na série do Disney+, revelou que a banda nasceu há alguns anos. "Alguns amigos juntaram-se há uns anos e escreveram e gravaram 10 músicas em dois dias. Só queríamos conviver e ver no que dava. Esta é a nossa banda. Somos os Pig Pen", escreveu Matty Matheson esta terça-feira, 18 de março.

Além do ator, a banda conta com Wade MacNeil, guitarrista e vocalista dos Alexisonfire, Daniel Romano na guitarra, Ian Ski Romano na bateria e Tommy Major no baixo. “Quando pensavas que não podia entrar em mais uma banda", gracejou Wade MacNeil.

O concerto de estreia dos Pig Pen está marcado para o dia 25 de abril, em Toronto. Para já, não foram anunciados detalhes sobre o lançamento do álbum do grupo.