"Da primeira para a segunda temporada, tivemos muita curiosidade em descobrir se conseguiríamos voltar a encontrar a nossa pequena bolha depois do sucesso. Fizemos a primeira temporada sem quaisquer expectativas, e não tínhamos a certeza de voltar a esse lugar. E acho que conseguimos na segunda temporada", recorda Jeremy Allen White, que encarna o protagonista da série do FX que chegou de forma discreta à plataforma Hulu, nos EUA, no verão de 2022, e tornou-se uma das maiores surpresas televisivas dos últimos tempos.

No final de junho, os espectadores norte-americanos já tiveram oportunidade de ver a terceira temporada do drama (embora muitos prémios televisivos tendam a considerá-lo comédia), que se estreia finalmente em Portugal esta quarta-feira, 17 de julho, no Disney +.

Para o ator que encarna o chef Carmen "Carmy" Berzatto, preparar a nova leva de dez episódios foi um reviver de emoções, "mas de forma amplificada", explicou na conferência de imprensa virtual. Por um lado, "encontrámos um espaço criativo entre nós longe de todas as outras coisas, que acho que tivemos muita sorte de voltar a conseguir". Por outro, "a pressão é real", sublinha. "Tínhamos acabado de viver o sucesso da temporada de prémios, por isso estava muito ansioso."

The Bear Jeremy Allen White

Nada que não tivesse combatido aos poucos, como a sua personagem tenta fazer enquanto procura alavancar o estatuto do seu restaurante, The Bear (agora renovado), na série criada por Christopher Storer. "Sabia que o argumento era muito bom e que temos aqui uma grande oportunidade", assinala. "Depois de algumas semanas em que voltei a estar com estas pessoas e com a nossa grande equipa, tudo voltou a fazer sentido. E torna-se divertido outra vez e volta a parecer possível", explica o ator cuja carreira, até então marcada por mais de duas dezenas de filmes e algumas séries (como "No Limite", onde teve presença regular), ganhou outra visibilidade nos últimos dois anos.

"Estamos só a mostrar que amamos Chicago"

Vencedora do Emmy de Melhor Série de Comédia em 2023 e a triunfar na mesma categoria nos Globos de Ouro de 2024, entre inúmeras outras distinções, "The Bear" continua ligada às raízes, garante a sua equipa. "Estamos só a mostrar que amamos Chicago", diz Matty Matheson, que acumula as funções de ator (no papel de Neil Fak) e produtor executivo. "E acho que vamos mostrar mais sinais disso", avança. "O Chris [Christopher Storer] adora Chicago e todos nos apaixonámos por ela, claramente. Apresentar e destacar aspetos incríveis de Chicago de forma positiva é algo que adoramos fazer."

Jeremy Allen White concorda. "É uma grande cidade e podemos encontrar ótima comida de qualquer tipo, ficar impressionados com vários géneros de pratos. O que suponho que se verifique em muitas cidades, mas parece-me muito claro em Chicago."

The Bear Matty Matheson

Ayo Edebiri, que encarna Sydney Adamu (e realiza um episódio desta temporada), aponta uma colaboração especial como ingrediente distintivo de "The Bear". "Muitos restaurantes e pessoas que trabalham lá têm sido determinantes ao ajudarem-nos a fazer a série, sejam chefs de vários pontos de Chicago que nos ensinam ou que nos deixam utilizar os seus espaços. É uma bela relação pela qual todos estamos gratos."

Matty Matheson, que foi chef de vários restaurantes no Canadá e abriu o seu próprio estabelecimento em Toronto, Matty's Patty's Burger Club, garante que a sua vida e carreira foram feitas destas "pequenas ligações" entre pessoas. "É isso que faz quem somos, o bom e o mau", diz. "Na escola de culinária, um professor contou-nos que agradecia aos 30 chefs com quem trabalhou por terem feito dele quem é. Contou-nos a história de ter trabalhado com todos esses chefs e cozinheiros na Europa com os quais aprendeu todo o tipo de trocas. Porque é de trocas que se trata", frisa.

"Ir ganhando pequenas capacidades ao longo do caminho e nunca deixar de aprender é o que nos faz ser quem somos. As pessoas que nos rodeiam. E queríamos contar uma história sobre como é que o Carmy se foi moldando dessa forma", compara o canadiano.

The Bear Ayo Edebiri

Tensão e comunicação

"O Carmy afunda-se em trabalho e tenta desafiar-se", descreve Jeremy Allen White. "E ao fazer isso, desafia quem está à sua volta. Há muitos desafios." Mas nem sempre o faz da forma mais eficaz e estruturada, tanto para si como para os outros, o que alimenta o rastilho de tensão quotidiana na cozinha de The Bear e fora dela.

"Ele não é o melhor comunicador, mas é capaz de grandes gestos para tentar comunicar com a equipa", ressalva o ator nova-iorquino. "Mas acho que, por vezes, as pessoas não estão preparadas para lidar com ele. Há muita coisa a acontecer na cabeça dele a toda a hora e as pessoas nem sempre o percebem."

A relação é especialmente conturbada com Sydney, até por ser mais próxima, tendo em conta que a personagem de Ayo Edebiri acaba por se tornar um dos pilares do restaurante. "Esse é um dos elementos nos quais nos vamos focar ao longo da temporada", adianta a atriz. "O Carmy é alguém que ela sempre admirou e com quem tem agora de negociar. E isso é bastante mais caótico do que ela idealizou quando começaram a trabalhar juntos. É algo que iremos ver", aponta.

As portas de "The Bear" voltam a abrir-se, então, esta quarta-feira, e com direito a menu completo (ou seja, com todos os episódios da terceira temporada disponibilizados de uma só vez). A quarta época já está confirmada, mas ainda não tem data de estreia.