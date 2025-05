"The Bear", do FX, regressa no verão ao Disney+. Esta terça-feira, 13 de maio, o serviço de streaming confirmou que os 10 episódios da quarta temporada da série se estreiam no dia 26 de junho.

Na quarta temporada de "The Bear", encontramos Carmen “Carmy” Berzatto (White), Sydney Adamu (Edebiri) e Richard “Richie” Jerimovich (Moss-Bachrach) com as mãos na massa, determinados não só a sobreviver, mas a levar The Bear ao próximo nível.

"Com desafios à espreita a cada canto, a equipa tem de se adaptar, transformar e ultrapassar os obstáculos. Nesta temporada, a busca pela excelência não reside apenas em ser melhor, mas em perceber aquilo que é realmente importante", resume a plataforma em comunicado.

A série criada por Christopher Storer conta ainda com com Abby Elliott, Lionel Boyce, Liza Colón-Zayas, Matty Matheson, Oliver Platt e Molly Gordon no elenco.

Nomeado Programa de Televisão do Ano pela AFI nas três primeiras temporadas, "The Bear" recebeu 11 Emmys na sua segunda temporada, naquela que é a maior vitória de sempre para uma série de comédia num só ano.