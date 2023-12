Os Da Weasel são a primeira confirmação para a edição de 2024 do Sudoeste. A banda regressa à Herdade da Casa Branca, na Zambujeira do Mar, no dia 10 de agosto.

"Os Da Weasel cresceram com o Sudoeste. Lá vivemos momentos dramáticos e indefiníveis alegrias. Ainda hoje abordam-nos dizendo: 'eu estive lá quando aconteceu isto ou aquilo. Eu estive lá'. O nosso público cresceu connosco no Sudoeste, e nós com o Sudoeste. Fazemos parte da sua história. Vamos voltar a um sítio onde fomos muito felizes", frisam os músicos em comunicado.

Na Herdade da Casa Branca, a banda esteve presente em palco nos anos de 1997, 2000, 2001, 2004 e 2005. "Passadas quase duas décadas, esta será a sexta vez que o grupo se apresenta no Festival Sudoeste. É o momento de resgatar a saudade de tudo o que ali foi vivido, inclusive cada etapa do seu crescimento e a ligação ímpar com o público e, desta vez, para o espetáculo mais poderoso de todos", frisa o comunicado.