A época dos grandes festivais de verão chegou ao fim este fim de semana com o MEO Kalorama, que contou com concertos de RAYE, Jungle, Massive Attack ou Sam Smith. Durante quatro meses, de norte a sul do país, dezenas de eventos de música conquistaram milhares de festivaleiros.

O North Festival, no Porto, foi um dos primeiros festivais de verão do ano e recebeu, por exemplo, Nelly Furtado e a banda Keane. A norte, destacaram-se também o MEO Marés Vivas, Vodafone Paredes de Coura, Primavera Sound ou Vilar de Mouros.

Já a sul, o Rock in Rio Lisboa foi o primeiro grande festival de verão. Durante quatro dias, a Cidade do Rock recebeu mais de 300 mil pessoas. O NOS Alive também foi um dos destaques de 2024 - o festival do Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras, contou com concertos de Dua Lipa, Pearl Jam, Arcade Fire, The Smashing Pumpkins, Aurora ou Sum 41.

Em agosto, o Sudoeste recebeu, por exemplo, Anitta, Alok, Da Weasel, Don Toliver ou Tems.

Ao longo do verão, o SAPO Mag marcou presença em vários festivais e perguntou ao público que artistas gostaria de ver em 2025 em Portugal. Do MEO Marés Vivas ao NOS Alive ou Rock in Rio Lisboa, as respostas foram muito diferentes, com destaque para Adele - apesar da britânica já ter confirmado que irá fazer uma pausa na carreira - e Imagine Dragons.

Rock in Rio Lisboa

No Rock in Rio Lisboa 2026, além de Adele, os festivaleiros gostariam de ver no Palco Mundo artistas como Rihanna, Justin Bieber ou Anitta.

Veja no vídeo os pedidos:

NOS Alive

No NOS Alive, que regressa ao Passeio Marítimo de Algés (Oeiras) nos dias 10, 11 e 12 de julho de 2025, o público espera ver Imagine Dragons, Metallica ou Placebo, por exemplo.

Veja no vídeo os pedidos:

MEO Marés Vivas

No MEO Marés Vivas, os pedidos dos festivaleiros são para todos os gostos: David Carreira, Coldplay ou José Cid estão na lista do público.

Veja no vídeo os pedidos:

MEO Kalorama

Oasis, que regressam aos palcos em 2025 (mas não aos festivais), Adele ou The Smille (que cancelaram o concerto no festival) estão entre os pedidos dos festivaleiros para a edição do próximo ano do MEO Kalorama.

Veja no vídeo os pedidos: