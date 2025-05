O Isle of MTV Malta regressa em julho, anunciou a MTV. Damiano David e o DJ brasileiro Alok são as primeiras confirmações para a edição de 2025 do festival.

Os artistas vão subir ao palco da Praça il-Fosos da ilha no dia 15 de julho. Os bilhetes para o festival são gratuitos e podem ser adquiridos online - ver aqui.

"Funny Little Fears", o álbum a solo de estreia de Damiano David, chegou a 16 de maio. "A marcar um novo ousado e desafiador capítulo na sua carreira, Funny Little Fears vê o aclamado artista quebrar os moldes da expectativa, tanto sonora quanto liricamente, desafiar as fronteiras de género e viajar corajosamente para dentro das confidências da sua própria mente enquanto confronta os seus medos", destacou a Sony Music.

"O Isle of MTV Malta tornou-se num dos destaques anuais no calendário de eventos de Malta, trazendo uma marca musical de topo às nossas ilhas com um festival gratuito, que pode ser apreciado tanto pelos malteses como pelos turistas visitantes. O concerto é também transmitido pelos canais MTV, proporcionando uma exposição inestimável às nossas ilhas ao longo do ano e atraindo turismo”, frisou, em 2024, Carlo Micallef, CEO da Malta Tourism Authority.

Ao longo das suas 16 edições, a Isle of MTV Malta já recebeu, por exemplo, OneRepublic, Lady Gaga, Snoop Dogg, David Guetta e Alesso.