A MTV anunciou que o Isle of MTV Malta regressará à Praça il-Fosos da ilha na terça-feira, 16 de julho, com DJ Snake e RAYE como cabeças de cartaz. O maior festival de verão gratuito da Europa é realizado em parceria com a Malta Tourism Authority.

RAYE, a grande vencedora dos Brit Awards 2024 - que arrecadou seis dos setes prémios para os quais se encontrava nomeada - vai apresentar as canções do seu álbum de estreia, "My 21st Century Blues".

Já DJ Snake promete animar o centro de Malta com temas como "Turn Down For What" (feat. Lil John), "Lean On" (feat. MØ) ou "Let Me Love You", com Justin Bieber.

"Mais uma vez, faremos a festa do verão ao estilo MTV, tendo como cenário a sempre mágica Praça il-Fosos”, afirma Bruce Gillmer, President of Music, Music Talent, Programming & Events, Paramount e Chief Content Officer, Music, Paramount+.

"O Isle of MTV Malta tornou-se num dos destaques anuais no calendário de eventos de Malta, trazendo uma marca musical de topo às nossas ilhas com um festival gratuito, que pode ser apreciado tanto pelos malteses como pelos turistas visitantes. O concerto é também transmitido pelos canais MTV, proporcionando uma exposição inestimável às nossas ilhas ao longo do ano e atraindo turismo”, frisa Carlo Micallef, CEO da Malta Tourism Authority.

Ao longo das suas 15 edições, a Isle of MTV Malta já recebeu, por exemplo, OneRepublic, Lady Gaga, Snoop Dogg, David Guetta e Alesso.

O evento será transmitido internacionalmente pela MTV no sábado, no dia 14 de setembro, em mais de 150 países.