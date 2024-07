“Estamos a criar um conjunto de condições para que esta edição, que é de celebração de uma década, seja um sucesso, desde logo procurando ter algumas novidades no recinto”, disse à agência Lusa o diretor de marketing do promotor, Romeu Alves.

Organizado pela MOT – Memories of Tomorrow, o festival deste ano conta com uma piscina no areal, uma zona para os amantes de jogos eletrónicos dos anos 80 e 90, um touro mecânico e uma zona para crianças, que entre os 03 e os 12 anos não pagam entrada, desde que acompanhados pelos pais ou um tutor.

Além disso, no dia de abertura, o festival será interrompido para a transmissão em direto no recinto do jogo de futebol entre Portugal - França, dos quartos-de-final do Europeu 2024, que decorre na Alemanha.

"Acreditamos que se mantendo este estado de tempo radiante vamos ter um festival de enorme sucesso, porque mais do que um festival de música eletrónica é um festival de experiências que queremos proporcionar aos nossos festivaleiros", sublinhou Romeu Alves.

Segundo o responsável, já é uma certeza que a edição deste ano do RFM SOMNII vai ter mais gente do que na anterior.

“Acredito que, nestes últimos dias, os números vão ainda crescer e tornar esta edição histórica”, enfatizou.

Em termos musicais, o destaque vai para o holandês Armin van Buuren, o “dj maior desta edição, que é, neste momento, número três do mundo e que está há 20 anos no top cinco”.

A sua atuação está prevista para sábado, juntamente com Fedde Le Grand, Kura, Nicky Romero, Breyth e Tim Hox.

Na sexta-feira, dia de abertura, atuam Mandragora, R3hab, Sub Zero Project, Ve/Ra, Zanova e Bruno R.

A finalizar a 10.ª edição, no domingo, o cartaz destaca os nomes de Coone, Diego Miranda, Don Diablo, Nervo, W & W e Koriz.

Rich & Mendes são os RFM Resident DJ.