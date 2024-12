A revista Rolling Stone revelou esta segunda-feira, dia 2 de dezembro, a lista dos 100 melhores discos lançados em 2024.

"O Verão de 'Brat' aconteceu. Shaboozey aconteceu. Beyoncé abraçou o country. MJ Lenderman captou o som de uma ressaca humana através da guitarra. Taylor Swift criou um ciclo de 31 canções no seu tempo livre. Charli conquistou o planeta", resume a revista norte-americana.

O top da publicação é liderado por "Brat", de Charli XCX. "Não foi apenas um verão 'Brat': foi um ano 'Brat'", destaca a Rolling Stone. Já Beyoncé conquistou o segundo lugar com "Cowboy Carter".

Para a Rolling Stone, "Manning Fireworks", de MJ Lenderman foi o terceiro melhor disco editado em 2024, seguido por "Short n’ Sweet", de Sabrina Carpenter, e "Hit Me Hard and Soft", de Billie Eilish.

TOP 25 DA REVISTA ROLLING STONE:

25. GloRilla, ‘Glorious’

24. Johnny Blue Skies/Sturgill Simpson, ‘Passage Du Desir’

23. Taylor Swift, ‘The Tortured Poets Department’

22. Mannequin Pussy, ‘I Got Heaven’

21. Kendrick Lamar, ‘GNX’

20. Jack White, ‘No Name’

19. Mdou Moctar, ‘Funeral for Justice’

18. Jessica Pratt, ‘Here in the Pitch’

17. Tyler, the Creator, ‘Chromakopia’

16. Álvaro Díaz, ‘Sayonara’

15. Cindy Lee, ‘Diamond Jubilee’

14. Mk.Gee, ‘Two Star & the Dream Police’

13. Clairo, ‘Charm’

12. Zach Bryan, ‘The Great American Bar Scene’

11. Rema, ‘Heis’

10. Waxahatchee, ‘Tigers Blood’

9. Doechii, ‘Alligator Bites Never Heal’

8. Ariana Grande, ‘Eternal Sunshine’

7. Future and Metro Boomin, ‘We Don’t Trust You’

6. Tyla, ‘Tyla’

5. Billie Eilish, ‘Hit Me Hard and Soft’

4. Sabrina Carpenter, ‘Short n’ Sweet’

3. MJ Lenderman, ‘Manning Fireworks’

2. Beyoncé, ‘Cowboy Carter’

1. Charli XCX, ‘Brat’