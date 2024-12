O ano aproxima-se do fim e as listas dos melhores de 2024 já começaram a chegar. Esta segunda-feira, dia 2 de dezembro, a revista NME destacou as 50 melhores canções dos últimos 12 meses.

O top é liderado por Chappell Roan, com "Good Luck, Babe!". Já Kendrick Lamar, com "Not Like Us", conquistou o segundo lugar, seguido pelos Fontaines D.C., com a canção "Starburster".

Já Charli XCX conseguiu colocar dois temas no top 15 - "Girl, So Confusing" (4.º lugar), com Lorde, e "365" (11.º lugar).

JADE, English Teacher, Mk.gee, Beyoncé, Aespa, Megan Thee Stallion, Billie Eilish, Tyla, Rosé & Bruno Mars, MJ Lenderman, Tems, Knocked Loose, Nilüfer Yanya, The Cure, Rachel Chinouriri, FKA Twigs, Tinashe, Doechii, GloRilla e YT completam o top 25.

Já "Bed Chem", de Sabrina Carpenter, foi eleita a 26.ª melhor canção de 2024. Taylor Swift, com "But Daddy I Love Him", está no 30.ª posição.

FLO, Clairo, Ariana Grande, The Last Dinner Party, Tyler, the Creator, Dua Lipa, Halsey ou METTE também fazem parte do top 50 da publicação britânica.

Veja o top 15: