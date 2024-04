O Rock and Roll Hall of Fame revelou os artistas que vão ser homenageados em 2024. A lista diversificada conta com 16 nomes, com destaque para Cher, Ozzy Osbourne, Dionne Warwick, Dave Matthews Band ou Mary J. Blige.

A lista da instituição norte-americana está dividida em quatro categorias. Mary J. Blige, Cher, Dave Matthews Band, Foreigner, Peter Frampton, Kool & The Gang, Ozzy Osbourne e A Tribe Called Quest fazem parte da "Performer Category".

Já Alexis Korner, John Mayall e Big Mama Thornton vão receber o prémio de Influência Musical. Os galardões de Excelência Musical serão entregues a Jimmy Buffett, MC5, Dionne Warwick e Norman Whitfield.

Este ano, Suzanne de Passe vai ser homenageada com o Ahmet Ertegun Award, prémio entregue a profissionais da indústria.