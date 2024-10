Busta Rhymes, uma das figuras mais marcantes da dourada do rap, será homenageado com o Global Icon Award nos MTV EMAs 2024, que vão decorrer ao vivo no Co-op Live de Manchester, no domingo, 10 de novembro, com transmissão em direto pela MTV Portugal a partir das 20:00 (hora portuguesa).

Além de receber o prémio, o artista vai subir ao palco dos EMAs para uma atuação com os grandes sucessos da sua carreira, incluindo o seu mais recente single, "Do The BusABus Pt.2".

"Estou muito honrado e grato por receber o Global Icon Award dos MTV EMAs. Este reconhecimento não é apenas uma celebração da minha carreira, mas também da cultura do Hip Hop. Ser reconhecido neste palco global é um lembrete de que o Hip Hop não tem fronteiras – e eu também não! Porque as bênçãos não param", afirma Busta Rhymes.

Ao longo da sua carreira, Busta Rhymes colaborou com uma série de gigantes da música, desde Dr. Dre e Janet Jackson até Kendrick Lamar, Eminem, Missy Elliott, Snoop Dogg, Mary J. Blige e Mariah Carey, passando por Dave Chappelle, Ozzy Osbourne e Chris Rock.

Para além de Busta Rhymes, os fãs poderão ver no palco Benson Boone, Le Sserafim, Peso Pluma, Pet Shop Boys, RAYE, Shawn Mendes, Teddy Swims, The Warning e Tyla.