O ano ainda não chegou ao fim, mas os lançamentos anunciados para 2024 já estão a dar que falar.

Em janeiro, Kali Uchis, Green Day, Kanye West & Ty Dolla $ign e Kid Cud vão regressar com música nova. Já em fevereiro, o grande destaque é "This Is Me… Now", de Jennifer Lopez, que chega às lojas e aos serviços de streaming de música no dia 16.

No primeiro trimestre do ano, vão chegar também os novos álbuns de Usher, MGMT, Tyla, Lenny Kravitz, Bleachers ou dos The Jesus and Mary Chain.

Apesar de já terem confirmado o lançamento, há ainda artistas que não revelaram a data de edição dos novos discos. Dua Lipa, Ariana Grande, Cardi B e J Balvin vão regressar com novas canções em 2024.

E Taylor Swift? As teorias são muitas, mas ainda não há confirmação. A cantora norte-americana deverá lançar no próximo ano "Reputation (Taylor's Version)", a regrevação do disco editado em 10 de novembro de 2017.

LISTA DE LANÇAMENTOS

12 de janeiro

"Orquideas", de Kali Uchis

"Vultures", de Kanye West x Ty Dolla $ign

"INSANO", de Kid Cudi

19 de janeiro

"Savior", dos Green Day

26 de janeiro

"People Who Aren’t There Anymore", dos Future Islands

Wall Of Eyes, dos The Smile

2 de fevereiro

"What Now", de Brittany Howard

9 de fevereiro

"Venus", de Zara Larsson

11 de fevereiro

"Coming Home", de Usher

16 de fevereiro

"This Is Me… Now", de Jennifer Lopez

"TANGK", dos Idles

23 de fevereiro

"Loss of Life", dos MGMT

"Daniel", dos Real Estate

"The Other Side Of Mars", de Mick Mars [guitarrista dos Mötley Crüe]

1 de março

"Tyla", de Tyla

"Mountainhead", dos Everything Everything

"Kaiser Chiefs’ Easy Eighth Album", dos Kaiser Chiefs

8 de março

"Bleachers", dos Bleachers

"Glasgow Eyes", dos The Jesus and Mary Chain

"Invincible Shield", dos Judas Priest

15 de março

"Electric Blue Light", de Lenny Kravitz

29 de março

"Evolution", de Sheryl Crow

"Heaven :x: Hell", dos Sum 41

Sem data anunciada