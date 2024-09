OS MTV Video Music Awards estão marcados para a madrugada de quarta para quinta-feira, de 11 para 12 de setembro. A entrega de prémios estava inicialmente agendada para o dia 10 de setembro, mas foi adiada devido ao debate presidencial entre Kamala Harris e Donald Trump.

A cerimónia vai decorrer na UBS Arena, em Nova Iorque, e será transmitido em direto em mais de 150 países. Em Portugal, os VMAs podem ser vistos na MTV, com a red carpet a a arrancar às 23h30 e o espetáculo de premiação a começar às 01:00 (hora portuguesa).

A edição deste ano será conduzida por Megan Thee Stallion, que regressa aos MTV VMAs. A abertura do espetáculo estará a cargo de Eminem - com oito nomeações, o cantor vai apresentar um dos temas do seu último álbum no arranque do evento.

Anitta, KAROL G, LL COOL J e Shaw Mendes também vão subir ao palco da cerimónia e prometem "oferecer performances inesquecíveis". Benson Boone, Camila Cabello, Chappell Roan, GloRilla, Halsey, Lenny Kravitz, LISA, Rauw Alejandro e Sabrina Carpenter completam o alinhamento de atuações da edição de 2024 dos VMAs.

Na gala, Katy Perry, que se prepara para lançar um novo disco, vai ser homenageada com o Video Vanguard Award dos MTV VMAs 2024. A cantora vai ainda apresentar um medley dos maiores êxitos da sua carreira.

OS NOMEADOS

taylor créditos: TAS Rights Management

Taylor Swift parte na frente da corrida, com 10 nomeações, seguida por Post Malone, com nove. Sabrina Carpenter, Eminem e Ariana Grande também se destacam, com seis nomeações cada.

Ariana Grande, com "We Can’t Be Friends (Wait for Your Love)", Billie Eilish, com "Lunch", Doja Cat, com "Paint The Town Red", Eminem, com "Houdini", SZA, com "Snooze", e Taylor Swift feat Post Malone, com "Fortnight", concorrem na categoria de Melhor Vídeo, o prémio mais cobiçado.

Já a categoria de Melhor do Ano é disputada por Ariana Grande, Bad Bunny, Eminem, Sabrina Carpenter, SZA e Taylor Swift.

Este ano, luta pelo prémio de Melhor Novo Artista também promete ser renhida - Benson Boone, Chappell Roan, Gracie Abrams, Shaboozey, Teddy Swims e Tyla são os nomeados.

Anitta também está em destaque na edição deste ano dos MTV VMAs, com duas nomeações na categoria Melhor Canção Latina (“Mil Veces” e “Bellakeo”, com Peso Pluma). A cantora brasileira está ainda na corrida ao prémio de Melhor Edição.

NOMEADOS MTV VMAS 2024:

VÍDEO DO ANO

Ariana Grande – “We Can’t Be Friends (Wait for Your Love)”

Billie Eilish – “Lunch”

Doja Cat – “Paint The Town Red”

Eminem – “Houdini”

SZA – “Snooze”

Taylor Swift ft. Post Malone – “Fortnight”

ARTISTA DO ANO

Ariana Grande

Bad Bunny

Eminem

Sabrina Carpenter

SZA

Taylor Swift

CANÇÃO DO ANO

Beyoncé – “Texas Hold ‘Em”

Jack Harlow – “Lovin On Me”

Kendrick Lamar – “Not Like Us”

Sabrina Carpenter – “Espresso”

Taylor Swift ft. Post Malone – “Fortnight”

Teddy Swims – “Lose Control”

MELHOR NOVO ARTISTA

Benson Boone

Chappell Roan

Gracie Abrams

Shaboozey

Teddy Swims

Tyla

MTV PUSH ATUAÇÃO DO ANO

Kaliii – “Area Codes”

GloRilla – “Lick or Sum”

Benson Boone – “In the Stars”

Coco Jones – “ICU”

Victoria Monét – “On My Mama”

Jessie Murph – “Wild Ones”

Teddy Swims – “Lose Control”

Chappell Roan – “Red Wine Supernova”

Flyana Boss – “Yeaaa”

Laufey – “Goddess”

Le Sserafim – “Easy”

The Warning – “Automatic Sun”

MELHOR COLABORAÇÃO

Drake ft. Sexyy Red & SZA – “Rich Baby Daddy “

GloRilla, Megan Thee Stallion – “Wanna Be”

Jessie Murph ft. Jelly Roll – “Wild Ones”

Jung Kook ft. Latto – “Seven”

Post Malone ft. Morgan Wallen – “I Had Some Help”

Taylor Swift ft. Post Malone – “Fortnight”

MELHOR ARTISTA POP

Camila Cabello

Dua Lipa

Olivia Rodrigo

Sabrina Carpenter

Tate McRae

Taylor Swift

MELHOR CANÇÃO HIP HOP

Drake ft. Sexyy Red & SZA – “Rich Baby Daddy “

Eminem – “Houdini”

GloRilla – “Yeah Glo!”

Gunna – “Fukumean”

Megan Thee Stallion – “BOA”

Travis Scott ft. Playboi Carti – “FE!N”

MELHOR CANÇÃO R&B

Alicia Keys – “Lifeline”

Muni Long – “Made For Me”

SZA – “Snooze” –

Tyla – “Water”

Usher, Summer Walker, 21 Savage – “Good Good”

Victoria Monét – “On My Mama”

MELHOR CANÇÃO ALTERNATIVA

Benson Boone – “Beautiful Things”

Bleachers – “Tiny Moves”

Hozier – “Too Sweet”

Imagine Dragons – “Eyes Closed”

Linkin Park – “Friendly Fire”

Teddy Swims – “Lose Control (Live)”

MELHO CANÇÃO ROCK

Bon Jovi – “Legendary”

Coldplay – “Feelslikeimfallinginlove”

Green Day – “Dilemma”

Kings of Leon – “Mustang”

Lenny Kravitz – “Human”

U2 – “Atomic City”

MELHOR CANÇÃO LATINA

Anitta – “Mil Veces”

Bad Bunny – “Monaco”

Karol G – “Mi Ex Tenia Razon”

Myke Towers – “Lala”

Peso Pluma & Anitta – “Bellakeo”

Rauw Alejandro – “Touching the Sky”

Shakira & Cardi B – “Puntería”

MELHOR CANÇÃO AFROBEATS

Ayra Starr ft. Giveon – “Last Heartbreak Song”

Burna Boy – “City Boys”

Chris Brown ft. Davido & Lojay

Tems – “Love Me JeJe”

Tyla – “Water”

Usher, Pheelz – “Ruin”

MELHOR CANÇÃO K-POP