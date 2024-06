Cinco anos depois, Lana del Rey regressa a Portugal para um concerto no Primavera Sound, no Porto. A artista norte-americana sobe ao palco principal do festival na sexta-feira, 7 de junho, no mesmo dia em que atuam nomes como Justice, Lambchop, Wolf Eyes, Crumb, Samuel Úria ou Milhanas.

No passado fim de semana, a cantora foi a cabeça de cartaz do Primavera Sound de Barcelona. Segundo o El Mundo, Lana del Rey arrancou o concerto com um atraso de 25 minutos. "Ao pôr do sol, quando a noite se fechou como uma pálpebra, a grande líder das femme fatales do pop atual apareceu como as divas: 25 minutos atrasada", escreveu o jornal espanhol.

Em Barcelona, a artista arrancou o concerto com "Without You", "West Coast", "Doin' Time" e "Summertime Sadness", que carimbou o primeiro grande momento da noite. Temas como "Born to Die", "Did you know that there's a tunnel under Ocean Blvd", "Norman fucking Rockwell", "Video Games", "A&W" ou "Young and Beautiful" também não ficaram de foram do alinhamento.

No Porto, Lana del Rey deverá apostar numa setlist semelhante, que conta com os principais sucessos da sua carreira.

ALINHAMENTO PRIMAVERA SOUND (BARCELONA):