Os Dealema, um dos mais antigos grupos de rap português, celebram 30 anos de carreira com um concerto “especial e repleto de surpresas” no Coliseu do Porto, em fevereiro do próximo ano.

O espetáculo do coletivo, composto Expeão, Fuse, Guze, Maze e Mundo Segundo, está marcado para 20 de fevereiro, de acordo com a agência e produtora MediaSounds, num comunicado hoje divulgado. Os bilhetes, cujo preço varia entre os 25 e os 35 euros, estão à venda a partir de hoje. Originários do Porto e Vila Nova de Gaia, formados na década de 1990, os Dealema surgiram da fusão dos projetos Factor X, de Mundo Segundo e DJ Guze, e Fullashit, de Fuse e Expeão. A eles juntou-se Maze, completando assim a formação. O primeiro trabalho da banda, o EP “Expresso do Submundo”, saiu em 1996, tendo sido reeditado em 2016 em cassete. O álbum de estreia, “Dealema”, que inclui os temas “A cena toda” e “Talento clandestino”, chegaria em 2003 pela mão da editora Norte-Sul. Cinco anos depois, já de forma independente, o coletivo editou “V Império”, álbum que inclui temas como “Sala 101” e “Escola dos 90”. Em 2010, editam o EP “Arte de Viver”, no âmbito do projeto discográfico Optimus Discos, entretanto rebatizado NOS Discos, que tinha direção artística do radialista e programador musical Henrique Amaro. Um ano depois chega “A Grande Tribulação” e, em 2013, “Alvorada da Alma”, que conta com 12 convidados, entre os quais Emicida, Manel Cruz, Ace, Marta Ren, NBC e Dino D’Santiago. Embora o álbum mais recente do grupo esteja prestes a completar 12 anos, os Dealema têm-se mantido ativos, continuando a subir a palco de forma frequente. Além disso, ao longo dos anos, os vários elementos editaram álbuns, EP e ‘mixtapes’ a solo ou em colaboração ou outros artistas.