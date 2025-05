O artista lusófono Deejay Telio acaba de lançar o seu mais recente álbum, intitulado "Reservado", que marca uma nova etapa na sua carreira e procura "reforçar a sua versatilidade e capacidade de reinvenção musical."

O disco, composto por treze faixas e com colaborações de nomes como Slow J, Wet Bed Gang, Bluay, Irina Barros, Deedz e Breyth, já se encontra disponível em todas as plataformas digitais.

“Este álbum é a linha que separa o que fui, o que me tornei, e o que ainda me vou tornar. Cada vez mais relevante, mas em contrapartida, mais 'Reservado'", partilhou o artista, em comunicado.

Com uma sonoridade que cruza afrobeat, hip-hop, R&B e outras influências contemporâneas, o disco “procura evidenciar a capacidade de Telio em se reinventar tanto enquanto artista como produtor". "Álcool & Prazer" (com Wet Bed Gang), "Buquê" e "Filme" (com Irina Barros) foram os primeiros singles.

Alinhamento do álbum "Reservado":

1. Álcool & Prazer (com Wet Bed Gang)

2. Versão Má

3. Atrás do Sol (com Breyth)

4. Bestie (com Bluay)

5. Só de Noite (com Deedz B)

6. Buquê

7. Depois Daqui

8. Filme (com Irina Barros)

9. Em Silêncio

10. Privê

11. Preferências (com Wet Bed Gang)

12. Monopólio

13. Cacau (com Slow J)