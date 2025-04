Wet Bed Gang, Mariza, Força Suprema, Bonga, Nenny e Mizzy Miles estão entre os primeiros coletivos e artistas confirmados no cartaz do Sotaques, um festival gratuito marcado para maio em Vialonga, no concelho de Vila Franca de Xira.

De acordo com a organização, em comunicado, a 1.ª edição do Sotaques, que decorre a 23, 24 e 25 de maio no Parque Urbano Quinta da Flamenga, apresenta um cartaz “exclusivamente português na língua, mas verdadeiramente diversificado nos sotaques de quem o compõe”. O festival é promovido pelos Wet Bed Gang, originários de Vialonga, em parceria com a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira. A par do quarteto formado por Gson, Kroa, Zara G e Zizzy, estão confirmadas as atuações de Deejay Telio, Mariza, Phoenix RDC, Regula, Força Suprema, Mizzy Miles, Bonga, Nenny e Soraia Ramos. Além destes “nomes capitais da música cantada em português”, o cartaz inclui a Orquestra Geração de Vialonga e as Batucadeiras e irá incluir também “artistas locais em ascensão”, cujos nomes serão em breve revelados. O novo festival, de entrada gratuita limitada à lotação do espaço, é organizado em nome “de todos os que capitalizara o espírito da língua – o sotaque”. Os Wet Bed Gang juntaram-se em 2013. Os quatro cresceram juntos em Vialonga, onde ainda vivem e têm um estúdio. Em 2017, editaram o EP de estreia, “Filhos do Rossi”, uma homenagem a um dos fundadores do ‘movimento’ Wet Bed Gang, João Rossi, que morreu em 2014. Em fevereiro de 2021 surgia “Ngana Zambi”, o primeiro álbum criado de raiz - “do primeiro ‘beat’ à última palavra” -, que conta com a colaboração do ‘kota’ Bonga na narração. O segundo álbum, “Gorilleyez”, que vai do ‘drill’ ao samba e mostra quem o grupo é e como vê o mundo, foi editado em 2023.