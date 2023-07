Os Depeche Mode vão trazer a "Memento Mori Tour" aos fãs portugueses no dia 19 de março, na Altice Arena, em Lisboa, anunciou a Everything is New.

Após os seus espetáculos em estádios e arenas por toda a Europa, México, Canadá e Estados Unidos neste verão e outono, os a banda anunciou esta segunda-feira, dia 10 de julho, uma extensão da digressão, com 29 novas datas europeias.

As novas datas da digressão europeia têm início em 22 de janeiro de 2024, na O2 Arena, em Londres, e terminam a 5 de abril após várias noites na Lanxess Arena, em Colónia, na Alemanha.

Com mais de dois milhões de bilhetes já vendidos, a "Memento Mori Tour", com 110 datas, está a caminho de ser uma das maiores digressões dos Depeche Mode até à data, bem como uma das maiores digressões mundiais de 2023.

Os Depeche Mode lançaram o seu 15º álbum de estúdio aclamado pela crítica, "Memento Mori", em 24 de março de 2023, ao mesmo tempo que iniciaram a digressão.

Na "Memento Mori Tour", a banda voltou a associar-se à marca de relógios de luxo suíça Hublot para apoiar causas solidárias. Ao longo da digressão, a Hublot e os Depeche Mode irão apoiar a Conservation Collective, uma rede global de fundações que promovem iniciativas ambientais de base.

Além disso, os ingleses vão colaborar com a equipa Green Nation da Live Nation para reduzir o uso de plásticos descartáveis, melhorar a reciclagem e diminuir o desperdício alimentar e de outros materiais durante a digressão e nos locais dos concertos.

Altice Arena | 19 de março

Abertura de portas: 19h00

Início do espetáculo: 20h30

