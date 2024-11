No dia 6 de abril de 2025, Maluma volta a subir ao palco do MEO Arena, em Lisboa. Os bilhetes ficam disponíveis no próximo dia 8 de novembro, às 10h00, em everythingisnew.pt e nos locais habituais.

Os preços dos bilhetes variam entre os 49 euros [Balcão 2 (sem lugar marcado) & mobilidade condicionada] e os 80 euros (Golden Circle).

"Todos os subscritores da newsletter da Everything Is New terão acesso à pré-venda do espetáculo no dia 6 de novembro às 10h00. Quem estiver inscrito, receberá um e-mail a partir das 00h00 de dia 6 de novembro com as instruções para aceder à pré-venda", explica a promotora em comunicado.

Além de Lisboa, a digressão "+Pretty, +Dirty" vai passar por Londres, Roterdão, Bruxelas, Paris, Oberhausen, Munique, Zurique, Bolonha e Luxemburgo.

PREÇOS BILHETES: